Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе

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Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях коронавируса.
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.

Также в рекомендациях ведомства говорится, что расстояние между столиками в общепите должно составлять 1,5 метра.

Рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы предприятий общественного питания были представлены 23 апреля. На начальном этапе предлагалось разрешить работать кафе площадью меньше 50 кв. м, где стоят не больше пяти столов, за каждым из которых могут сидеть один-два человека. Расстояние между столами должно было быть не менее одного метра. При этом массовые мероприятия в заведениях запрещены.

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