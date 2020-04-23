Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы предприятий общественного питания, чтобы снизить риски заражения людей при посещении кафе.

Об этом сообщает РИА Новости.

На начальном этапе предлагается разрешить работать кафе площадью меньше 50 квадратных метров, где стоит не больше пяти столов, за каждым из которых могут сидеть один-два человека.

Как указывается в рекомендациях, расстояние между столами должно быть не менее 1 метра.

При этом массовые мероприятия в заведениях запрещены.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик.