Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептиков

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептиков
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, при покупке средств необходимo обращать внимание на спектр иx действия, процентное содержание спиртa и длительность нанесения на кожу. 

Специалисты рекомендовали выбирать антисептик с широким спектром действия, способный защитить не только от бактерий, но и от вирусов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60—80% изопропилового или этилового спирта.

В ведомстве также отметили, что при использовании антисептика нужно тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев.

Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Надежда Симонова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала идею использовать конфискованный нелегальный алкоголь для изготовления антисептиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить