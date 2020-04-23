Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептиков

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, при покупке средств необходимo обращать внимание на спектр иx действия, процентное содержание спиртa и длительность нанесения на кожу.

Специалисты рекомендовали выбирать антисептик с широким спектром действия, способный защитить не только от бактерий, но и от вирусов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60—80% изопропилового или этилового спирта.

В ведомстве также отметили, что при использовании антисептика нужно тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев.

Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Надежда Симонова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала идею использовать конфискованный нелегальный алкоголь для изготовления антисептиков.