Намерены завершить испытания в сентябре: в России разработали вакцину от COVID-19 для закапывания в нос

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос. Об этом сообщил генеральный директор организации Ринат Максютов. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать в ближайшие две недели. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что коронавирус имеет небольшое количество мутаций, что даёт основание рассчитывать на эффективность вакцины.

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос. Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

Он уточнил, что в центре рассчитывают приступить к клиническим испытаниям в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идёт по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — рассказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

Глава центра уточнил, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

Клинические исследования разработанных в центре вакцин будут проводиться на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Люди, уже переболевшие новым коронавирусом, быть добровольцами не смогут, добавил Максютов. Исследование действия вакцины от коронавируса на детей, если всё пойдет по плану, может начаться в 2021 году.

«Мы рассчитываем на то, что наши разработки можно будет применять и защищать в том числе детское население. После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть, включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям», — рассказал Максютов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что клинические испытания вакцины против COVID-19 планируется начать в ближайшие две недели.

«Надеюсь, для медицинских работников, думаю, что уже в августе—сентябре, наверное, первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет», — приводит РИА Новости слова министра.

Reuters

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Мурашко напомнил, что реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в России задействованы на 10% и система здравоохранения успешно справляется в текущей ситуации. Глава Минздрава указал, что, благодаря оперативному выстраиванию системы медпомощи, удалось сохранить 10 тыс. жизней.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что, по мнению учёных, коронавирус имеет небольшое количество мутаций, что даёт основание рассчитывать на эффективность вакцины.

Вместе с тем, Попова допустила возникновение второй волны заболеваемости COVID-19 в осенний период.

«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъёма острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — рассказала она в эфире канала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что если человек переболел каким-то коронавирусом, это не означает, что он не может заразиться COVID-19.

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Кроме того, Попова оценила перспективы летнего отдыха россиян и отметила, что первыми отправлять своих жителей на отдых смогут регионы с благополучной эпидситуацией. Он подчеркнула, что москвичи пока смогут отдыхать в своём субъекте.

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развивать в тех местах, где мы привыкли отдыхать. Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъёма отправлять людей или отпускать куда-то», — уточнила Попова.

Напомним, 24 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

При этом в Москве с 1 июня вступает в силу второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. Теперь жители города смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом в соответствии с правилами, установленными мэрией в целях избежания больших скоплений людей и распространения COVID-19. Для посещения вновь будут открыты городские парки и зелёные территории.