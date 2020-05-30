Трутнев поручил направить на Камчатку медиков для борьбы с коронавирусом

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Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минздраву направить в Камчатский край медицинских работников для борьбы с коронавирусом.
Трутнев поручил направить на Камчатку медиков для борьбы с коронавирусом
  • Reuters

«По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минздраву России направить в Камчатский край медицинский персонал для оказания медицинской помощи гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС пресс-службу полпредства.

Отмечается, что камчатские власти ранее обращались к вице-премьеру с просьбой помочь с привлечением в регион дополнительного числа медработников для борьбы с коронавирусом.

Ранее врио губернатора Камчатки Владимир Солодов отстранил от работы главврача станции скорой медицинской помощи в Петропавловске-Камчатском из-за выявленного там очага новой коронавирусной инфекции.

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