Главврача станции скорой Камчатки отстранили из-за очага коронавируса

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Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов отстранил от работы главврача станции скорой медицинской помощи в Петропавловске-Камчатском из-за выявленного там очага новой коронавирусной инфекции.
Главврача станции скорой Камчатки отстранили из-за очага коронавируса
  • РИА Новости

«Я принял решение об отстранении руководителя скорой помощи и поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подобрать кандидатуру нового руководителя, который сможет навести порядок и построить все необходимые процессы», — приводит заявление врио главы региона пресс-служба правительства.

Солодов отметил, что проверка выявила системные нарушения в работе станции скорой помощи, среди которых несоблюдение правил санитарной безопасности, низкая организация разграничения потоков больных и несоблюдение дисциплины.

Кроме того, по словам врио губернатора Камчатского края, на станции не был организован контроль за стимулирующими выплатами для персонала, работающего с больными коронавирусом.

На данный момент от работы отстранены 50 сотрудников станции, что составило 13% от общего числа персонала.

Солодов уточнил, что у 44 из этих сотрудников подтверждена коронавирусная инфекция.

Ранее сообщалось, что у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили коронавирус.

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