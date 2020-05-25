Главврача станции скорой Камчатки отстранили из-за очага коронавируса
- РИА Новости
«Я принял решение об отстранении руководителя скорой помощи и поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подобрать кандидатуру нового руководителя, который сможет навести порядок и построить все необходимые процессы», — приводит заявление врио главы региона пресс-служба правительства.
Солодов отметил, что проверка выявила системные нарушения в работе станции скорой помощи, среди которых несоблюдение правил санитарной безопасности, низкая организация разграничения потоков больных и несоблюдение дисциплины.
Кроме того, по словам врио губернатора Камчатского края, на станции не был организован контроль за стимулирующими выплатами для персонала, работающего с больными коронавирусом.
На данный момент от работы отстранены 50 сотрудников станции, что составило 13% от общего числа персонала.
Солодов уточнил, что у 44 из этих сотрудников подтверждена коронавирусная инфекция.
Ранее сообщалось, что у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили коронавирус.