На станции скорой помощи в Камчатском крае выявили очаг коронавируса

У 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

«По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители», — приводит пресс-служба регионального кабмина слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Он добавил, что очаг определён и локализован, «сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы».

Василевский отметил, что люди находятся в разном состоянии.

«У кого-то всё проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», — рассказал он.

Ранее стало известно, что пять детских интернатов на Камчатке закрываются на двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса.