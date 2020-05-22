На станции скорой помощи в Камчатском крае выявили очаг коронавируса
«По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители», — приводит пресс-служба регионального кабмина слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
Он добавил, что очаг определён и локализован, «сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы».
Василевский отметил, что люди находятся в разном состоянии.
«У кого-то всё проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», — рассказал он.
Ранее стало известно, что пять детских интернатов на Камчатке закрываются на двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса.