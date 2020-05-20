На Камчатке пять детдомов закрывают на карантин из-за коронавируса

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Пять детских интернатов на Камчатке закрываются на двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса.
На Камчатке пять детдомов закрывают на карантин из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове», — указано в тексте.

Отмечается, что, согласно предварительным подсчётам, для организации работы данных учреждений в условиях карантина потребуется 90 сотрудников.

5 апреля в Камчатском крае были подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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