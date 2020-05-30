Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей
- РИА Новости
Такое заявление он сделал во время видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19».
«На борьбу с коронавирусной инфекцией из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено порядка 500 млрд рублей, это очень значительная сумма, которая сопоставима... со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее власти Москвы заявили, что общие потери столицы из-за пандемии могут составить около 600 млрд рублей.