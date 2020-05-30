Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей

Короткая ссылка
В общей сложности на борьбу с коронавирусом в России планируется потратить около 500 млрд рублей, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей
  • РИА Новости

Такое заявление он сделал во время видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19».

«На борьбу с коронавирусной инфекцией из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено порядка 500 млрд рублей, это очень значительная сумма, которая сопоставима... со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее власти Москвы заявили, что общие потери столицы из-за пандемии могут составить около 600 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить