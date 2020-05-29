Больше 10 млн тестов: в России выявили 8572 новых случая COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 8572 новых случая коронавируса. По данным Роспотребнадзора, число проведённых тестов на COVID-19 в стране достигло 10 млн. Тем временем на сайте mos.ru и на «Яндекс.Картах» опубликовали график прогулок для жителей Москвы. Такой режим будет действовать в рамках эксперимента до 14 июня. Также глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления заграничных поездок предстоящим летом и основной упор будет сделан на внутренний туризм.

В России за последние сутки зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 2332, Московской области — 773, Санкт-Петербурге — 369.

За это время от заболевания излечились ещё 8264 пациента, 232 скончались.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 387 623 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России провели уже 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

«По состоянию на 28 мая 2020 года проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — уточнили в ведомстве.

Тем временем на сайте mos.ru и на «Яндекс.Картах» опубликовали график прогулок для жителей Москвы. Напомним, с 1 июня в столице вступает в силу второй этап ослабления ограничительных мер, введённых из-за COVID-19. При этом в городе вводится «прогулочный режим», который будет действовать в рамках эксперимента до 14 июня.

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Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк сообщил ТАСС, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице. Он добавил, что в настоящий момент прорабатываются требования, которые предстоит соблюдать заведениям, чтобы снизить риск распространения инфекции.

«С 1 июня открываются непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Следующим этапом могут быть рестораны, кафе, другие предприятия общепита, если будут соответствующие условия, но пока что они остаются в Москве закрытыми», — пояснил Немерюк.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в июне в регионе планируется запустить тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции. Такое тестирование уже проходит в Москве.

«С 15 июня мы добавим ещё 5 тыс. ИФА-тестов — то, что делает сейчас Москва. Их преимущественно будут назначать в поликлинике, для того чтобы определить антитела и стадии заболевания», — рассказал губернатор.

Напомним, 24 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее ряд регионов продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

Так, власти Приморья объявили о продлении ограничений в рамках повышенной готовности до 15 июня.

«Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая», — сообщается на сайте регионального правительства.

Руководство Приморского края напоминает, что в регионе приостановлены развлекательные массовые мероприятия, не работают фитнес-центры, банные комплексы и сауны, рестораны и бары.

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Также режим самоизоляции продлили до 15 июня в Челябинской области. В пресс-службе правительства региона отметили, что соответствующий документ будет подписан в ближайшие дни. В области с 12 мая действует обязательный масочный режим. При этом губернатор Алексей Текслер 24 мая объявил о первом этапе снятия ограничений в регионе. Жителям разрешаются прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции, возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью до 400 кв. м.

Тем временем глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что агентство не видит предпосылок для возобновления заграничных поездок предстоящим летом, а основной упор будет сделан на то, чтобы предоставить гражданам возможность отдохнуть внутри страны.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что ограничения для внутреннего туризма в России начнут снимать с 1 июня.

«Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса, не будет... Мы делаем всё возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны», — подтвердила Догузова.