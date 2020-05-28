В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
- РИА Новости
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.
В Челябинской области режим повышенной готовности был введён до 31 мая, а с 12 мая — обязательный масочный режим.
24 мая Алексей Текслер объявил, что принял решение о первом этапе снятия ограничений в регионе, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса.