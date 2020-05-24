В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений
- РИА Новости
Соответствующее видеообращение Текслера опубликовано в его Instagram.
По его словам, в регионе наблюдается плавное снижение числа заболевших, за сутки было подтверждено 47 случаев коронавируса.
Власти региона пришли к выводу, что эпидемиологическую ситуацию удалось стабилизировать.
«Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений, я такое решение принял», — заявил он.
По его словам, разрешаются прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции. Также начнут работать магазины непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью до 400 кв. метров.
При этом в регионе сохраняется действие общего режима повышенной готовности, в том числе масочного режима.
Ранее URA.RU сообщало, что Текслер поручил членам правительства региона и главам муниципалитетов продолжить подготовку к летней оздоровительной компании.