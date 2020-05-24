В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что принял решение о первом этапе снятия ограничений в регионе, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса.
В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений
  • РИА Новости

Соответствующее видеообращение Текслера опубликовано в его Instagram.

По его словам, в регионе наблюдается плавное снижение числа заболевших, за сутки было подтверждено 47 случаев коронавируса.

Власти региона пришли к выводу, что эпидемиологическую ситуацию удалось стабилизировать.

«Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений, я такое решение принял», — заявил он.

По его словам, разрешаются прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции. Также начнут работать магазины непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью до 400 кв. метров.

При этом в регионе сохраняется действие общего режима повышенной готовности, в том числе масочного режима.

Ранее URA.RU сообщало, что Текслер поручил членам правительства региона и главам муниципалитетов продолжить подготовку к летней оздоровительной компании.

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