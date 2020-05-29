В Приморье ограничительные меры продлили до 15 июня

Власти Приморья продлили ограничения в рамках повышенной готовности в регионе до 15 июня включительно.

«Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая», — сообщили в правительстве Приморского края.

В регионе приостановлены развлекательные массовые мероприятия, не работают фитнес-центры, банные комплексы и сауны, рестораны и бары не обслуживают посетителей.

Ранее в Приморье сообщили, что почти половина пациентов с коронавирусом в регионе вылечились.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.