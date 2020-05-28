В Приморье оценили ситуацию с коронавирусом

Почти половина пациентов с коронавирусом в Приморском крае вылечились. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом «коронавирус» 48% пациентов выздоровели… За минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 1836.

«Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших… Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.