В Приморье оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Почти половина пациентов с коронавирусом в Приморском крае вылечились. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Приморье оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«По состоянию на 28 мая из общего числа жителей края с диагнозом «коронавирус» 48% пациентов выздоровели… За минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 1836. 

«Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших… Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить