В Подмосковье запустят тестирование жителей на антитела к коронавирусу

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в июне в регионе планируется запустить тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.
В Подмосковье запустят тестирование жителей на антитела к коронавирусу
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«С 15 июня мы добавим еще 5 тысяч ИФА-тестов — то, что делает сейчас Москва. Их преимущественно будут назначать в поликлинике для того, чтобы определить антитела и стадии заболевания», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, позднее количество таких тестов увеличат с 5 тысяч до 20 тысяч в день.

Также Воробьёв поручил радикально снизить цены на маски.

Ранее массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу началось в Москве.

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