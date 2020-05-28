Воробьёв поручил радикально снизить цены на маски

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о необходимости радикально снизить цены на маски.
Воробьёв поручил радикально снизить цены на маски
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы в последнее время открыли 11 предприятий на территории Московской области... Сегодня на территории Подмосковья производится порядка 3 млн масок. Задача — радикально снизить цену на маски, потому что маска всё же останется, как и прежде, обязательным атрибутом», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

Он отметил, что, пока не создана вакцина, нужно ходить в масках.

Также Воробьёв рассказал о новом пакете смягчительных мер в регионе.

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