Воробьёв объявил о новых смягчениях по COVID-19 в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новом пакете смягчительных мер в регионе.
Воробьёв объявил о новых смягчениях по COVID-19 в Подмосковье
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Как сообщил Воробьёв в эфире телеканала «360», новое постановление выйдет 28 мая.

«Парки откроют для жителей с 29 мая. Гулять в них можно будет без ограничений по времени, но только в масках. При этом спортивные и детские площадки пока остаются закрытыми», — говорится в сообщении.

МФЦ начнут работать для физических лиц с 1 июня. Приём будут проводить только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно. Строительные магазины тоже открываются с 1 июня.

Все остальные ограничительные меры в Подмосковье продлеваются до 14 июня.

Ранее в Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву.

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