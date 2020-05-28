Воробьёв объявил о новых смягчениях по COVID-19 в Подмосковье
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Как сообщил Воробьёв в эфире телеканала «360», новое постановление выйдет 28 мая.
«Парки откроют для жителей с 29 мая. Гулять в них можно будет без ограничений по времени, но только в масках. При этом спортивные и детские площадки пока остаются закрытыми», — говорится в сообщении.
МФЦ начнут работать для физических лиц с 1 июня. Приём будут проводить только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно. Строительные магазины тоже открываются с 1 июня.
Все остальные ограничительные меры в Подмосковье продлеваются до 14 июня.
Ранее в Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву.