В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву

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Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву
  • РИА Новости

«С 23 мая на территории Подмосковья отменены электронные пропуска, при этом ранее выданные пропуска будут действовать в Москве до 26 мая включительно. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при поездке на личном транспорте в Москву необходимо оформлять пропуск с указанием государственного номера автомобиля, также это касается ситуаций, когда маршрут частично проходит по территории столицы.

«Для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску необходимо привязать номер транспортных карт «Тройка», «Стрелка», социальной карты. При этом привязать номер к транспортной карте необходимо не позднее, чем за пять часов до момента поездки», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.

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