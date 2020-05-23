В Подмосковье оформили более 28 млн цифровых пропусков

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Жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавируса.
В Подмосковье оформили более 28 млн цифровых пропусков
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Цифровые пропуска в Московской области по состоянию на 17:00 22 мая оформили 28 191 582 раза», — заявили в ведомстве.

Пропускной режим для передвижения на транспорте в Подмосковье был введён 15 апреля.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.

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