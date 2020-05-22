В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая», — написал он в Instagram.

Воробьёв добавил, что для новых поездок со вторника из Подмосковья в Москву цифровой пропуск нужно оформить на сайте .mos.ru

Он отметил, что в Москве другая плотность населения, поэтому там такая мера пока сохраняется.

Режим действия цифровых пропусков для передвижения на транспорте в Московской области был введён 15 апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков.

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