МФЦ Подмосковья могут открыть ряд услуг для физлиц со следующей недели

Многофункциональные центры (МФЦ) Московской области могут возобновить предоставление части услуг для физических лиц со следующей недели при соблюдении мер санитарной защиты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Надеюсь, что со следующей недели мы сможем по определённому виду услуг открыть доступ и для физических лиц», — приводит слова Воробьёва в ходе заседания регионального правительства РИА Новости.

В Московской области с 25 мая возобновили работу около 120 центров предоставления госуслуг, посещение которых возможно по семи услугам для юрлиц по предварительной записи.

Газета «Известия» писала, что в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг.