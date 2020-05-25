МФЦ Подмосковья могут открыть ряд услуг для физлиц со следующей недели
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«Надеюсь, что со следующей недели мы сможем по определённому виду услуг открыть доступ и для физических лиц», — приводит слова Воробьёва в ходе заседания регионального правительства РИА Новости.
В Московской области с 25 мая возобновили работу около 120 центров предоставления госуслуг, посещение которых возможно по семи услугам для юрлиц по предварительной записи.
Газета «Известия» писала, что в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг.