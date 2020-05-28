Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
«Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса — не будет. Мы делаем всё возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны», — приводит Интерфакс её слова.
Догузова добавила, что пока не видит перспектив для выездного туризма на это лето.
По словам Догузовой, как только власти убедятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, никто не будет удерживать россиян от отдыха за рубежом.
Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила перспективы внутреннего туризма.