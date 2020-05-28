Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.

«Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса — не будет. Мы делаем всё возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны», — приводит Интерфакс её слова.

Догузова добавила, что пока не видит перспектив для выездного туризма на это лето.

По словам Догузовой, как только власти убедятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, никто не будет удерживать россиян от отдыха за рубежом.

Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила перспективы внутреннего туризма.