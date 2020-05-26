В Ростуризме оценили перспективы внутреннего туризма

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Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила перспективы внутреннего туризма.
В Ростуризме оценили перспективы внутреннего туризма
  • Pixabay

«В каждой стране свои меры безопасности, и они рассчитываются с учётом обстановки внутри страны. Безопаснее у нас или нет, сказать трудно, но точно спокойнее. Кроме того, если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если вдруг начнётся вторая волна коронавируса, то снова могут возникнуть трудности с возвращением туристов из-за границы.

Как добавила Осипова, путешественники должны понимать, что как только они принимают решение выехать за рубеж самостоятельно, то берут на себя риски и ответственность за свой отдых.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» дал прогноз на летний сезон 2020 года.

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