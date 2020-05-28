От социального дистанцирования до новых специалистов: как изменится киноиндустрия после пандемии коронавируса

После трёх месяцев работы на малых мощностях кинематограф постепенно возвращается к нормальному функционированию. Однако по окончании пандемии коронавируса индустрия уже не будет прежней: кинематографистам как минимум придётся пересмотреть отношение к безопасности. Ожидается, что на съёмочных площадках введут повышенный медицинский контроль, а постпродакшн может частично перейти на удалённый формат. Изменения коснутся и области проката: кинотеатры обяжут сократить количество сеансов и обеспечить безопасную дистанцию между зрителями.

Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения постепенно снимаются: страны открывают границы, перестают действовать запреты на публичные мероприятия. Послабления касаются и индустрии кино, которая более трёх месяцев как могла выживала в новых условиях (так, во избежание простоя кинематографисты сосредоточились на дистанционных видах работ и стали осваивать формат screenlife).

Съёмки в режиме (без)опасности

Массовое возвращение к самой волнительной в контексте пандемии части кинопроизводства — съёмкам — ожидается самое раннее в июле-августе 2020-го. По мнению экспертов, площадки особо крупных проектов откроются гораздо позднее.

Однако специалисты уже строят прогнозы относительно новой реальности кинопроизводства. На профильных сайтах всё чаще появляются материалы, посвящённые перспективам возвращения Голливуда к нормальному функционированию. И эксперты подчёркивают, что индустрия уже не будет прежней.

С большой долей вероятности после пандемии студии попытаются обезопасить себя от претензий юридического характера. Не исключено, что риск заболеть коронавирусом будет прописан в контрактах артистов и персонала — таким образом, работодатели официально не будут нести ответственность за инфицированных сотрудников.

Больше внимания будет уделяться безопасности ключевых фигур на площадке — исполнителей центральных ролей и режиссёров. Остальному персоналу (прежде всего техническому), чтобы снизить риск передачи вируса до минимума, придётся общаться с ними в масках и перчатках.

За счёт более интенсивного использования компьютерной графики появится возможность сократить присутствие массовки на площадке. Существует и другая, более радикальная опция: снимать исполнителей главных ролей и массовку отдельно и совмещать их на монтаже. В любом случае очевидно, что с площадок в принципе исчезнут «лишние» люди.

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Длительность смен, скорее всего, увеличится: потребуется дополнительное время на проведение экспресс-тестов и измерение температуры.

Не исключено, что компании отменят общие перерывы на обед и будут поставлять сотрудникам питание в отдельной посуде. По мнению некоторых работников индустрии, меры предосторожности будут столь серьёзными, что строителям на площадке выделят личные наборы инструментов, а большинство дверей заменят распашными — чтобы никто не трогал ручки.

Новые профессии

Сотрудники Deadline опросили кинопродюсеров на предмет особенностей возобновления кинопроизводства. Все собеседники заявили о планах нанять более десятка специалистов, которые будут отвечать за безопасность на площадке.

Теперь индустрии понадобится квалифицированный медицинский персонал. В частности, резко возрастёт спрос на работников, которые занимались бы измерением температуры, тестированием на коронавирус и дезинфекцией.

Том Дэвис — менеджер подразделения Международного альянса работников театрального сценического искусства (IATSE), в которое входят в том числе сотрудники службы первой помощи, заявил, что в его организации насчитывается 260 медиков, включая специалистов по оказанию неотложной помощи, фельдшеров и медсестёр.

Дэвис также подчеркнул, что в данный момент завершается подготовка специальной программы, посвящённой работе в условиях пандемии COVID-19. По его мнению, присутствие медиков на производстве позволит не только быстро реагировать на возможные угрозы здоровью, но и снизить тревожность членов съёмочных групп.

Работа в удалённом формате

Опыт, который сотрудники студий получили в период пандемии, может оказаться полезным даже после снятия ограничений. Таково мнение некоторых собеседников газеты The Los Angeles Times.

«90% встреч можно провести в Zoom, а оставшиеся 10% не нужно проводить вообще», — считает режиссёр Кэй Кэннон.

К этим 90% можно отнести и прослушивания. Ещё в марте профсоюз SAG-AFTRA и Американское общество специалистов по кастингу (CSA) рекомендовали проводить кинопробы онлайн.

Продюсер Уилл Пэкер отметил, что благодаря новым технологиям общение в профессиональной среде в условиях самоизоляции стало только интенсивнее. По мнению Пэкера, ограничительные меры помогли понять преимущества работы с использованием всех доступных технических средств и это понимание будет полезно в дальнейшем.

РИА Новости

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Его мнение разделяет художник по спецэффектам Даг Лармур. В беседе с Euronews он отметил, что из-за пандемии у специалистов появилась возможность заниматься постпроизводством из дома: ранее студии опасались предоставлять материалы для удалённой работы из соображений конфиденциальности. Не исключено, что текущая практика сохранится.

Однако в первое время специалисты в этой области рискуют столкнуться с нехваткой работы. Пандемия нарушила баланс между различными этапами производства: поскольку съёмки приостановились, на монтаж долгое время не будут поступать материалы для дальнейшей обработки.

Впрочем, из-за приостановки съёмочных процессов пока не стоит торопиться запускать в производство новые ленты, агенты могут себе позволить рассмотреть больше проектов.

Ограничения сказались и на работе сценаристов: несмотря на то что их деятельность не всегда подразумевает присутствие в офисах или на съёмочной площадке, сейчас скринрайтеров волнует нестабильная ситуация на рынке. Впрочем, для них есть хорошие новости: в ближайшее время появится спрос на истории, отражающие переосмысленные во время пандемии ценности.

По мнению кинематографиста Курта Саттера, упоминания о пандемии будут включены во множество новых фильмов.

Из-за вынужденных ограничений могут возникнуть новые вопросы этического характера. Учитывая, что в реальной жизни людям пока не следует собираться большими компаниями (а иногда даже видеться с родственниками), кинематографистам придётся понять, насколько уместно показывать шумные застолья в кино.

AFP

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Особенности проката

Кинотеатры — места повышенного скопления людей, и им также потребуются дополнительные меры безопасности. К таковым прежде всего относятся социальное дистанцирование и увеличение пауз между сеансами.

Рекомендации для российских кинотеатров, подготовленные Роспотребнадзором и Министерством культуры, предусматривают рассадку зрителей с дистанцией в один метр и ношение масок и перчаток для сотрудников площадок (посетителям также советуют быть в масках).

Перерыв между сеансами должен длиться не менее 30 минут — за это время залы необходимо прибрать и проветрить. При этом зрителям следует приходить заранее: это поможет избежать очередей.

Билеты рекомендуется приобретать бесконтактным способом, а продукты питания (к примеру, попкорн) — в вендинговых аппаратах.

В беседе с ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил, что подготовленные ведомствами рекомендации вполне разумны. «Всё это исполнимые требования, которые, понятно, повлекут за собой дополнительные расходы, но где их сейчас нет», — приводит его слова агентство.

Также можно ожидать волны популярности автокинотеатров, где зрители могут смотреть фильмы из личных автомобилей. Подобные площадки появятся и в России.