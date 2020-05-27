«Ситуация полностью контролируемая»: в Роспотребнадзоре заявили о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

В московском Роспотребнадзоре заявили, что столица готова не только к первому, но и ко второму этапу снятия ограничений. По словам главы ведомства Елены Андреевой, ситуация в Москве отвечает критериям, на основании которых принимается решение об отмене специальных мер. Она добавила, что при сохранении текущей положительной динамики можно надеяться на открытие ряда городских объектов и разрешение прогулок. Между тем в мэрии Москвы сообщили, что с 27 мая любой желающий может пройти проверку на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений, введённых на фоне распространения коронавируса. Об этом заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.

По словам Андреевой, существуют три показателя, на основании которых город может выходить из режима самоизоляции в соответствии с теми этапами, которые определены Роскомнадзором.

«Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы длительное время — 70 дней. Средний коэффициент по Москве — это 0,85. Далее — наличие свободного коечного фонда, а также показатель тестирования населения», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

«Если смотреть по этим трём показателям, то мы готовы к первому этапу, и в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму», — отметила она.

Вместе с тем она признала, что в столице наблюдается самая напряжённая ситуация среди всех российских регионов, но контролируемая.

Напомним, за минувшие 24 часа в России выявлено 8338 новых случаев заболевания COVID-19. За день до этого в стране коронавирус обнаружили у 8915 человек, а в предшествующие этому сутки — у 8946.

В общей сложности в России известно о 370 680 заболевших, но их суточный прирост снизился до 2,3%. Кроме того, за прошедший день по всей стране выздоровели 11 079 человек. Количество переболевших коронавирусной инфекцией уже второй день подряд превышает число новых подтверждённых случаев.

Андреева привела в пример систему, согласно которой распространение болезни проходит в четыре фазы. На первой отсутствует регистрация вируса на территории страны, на второй отмечаются единичные случаи, на третьей — завозные случаи, а на последней — масштабное распространение инфекции.

Также по теме «Количество выздоровевших продолжает увеличиваться»: в России выявили 8338 новых случаев COVID-19 За минувшие сутки в России выявлено 8338 новых случаев заболевания COVID-19. За день до этого в стране коронавирус обнаружили у 8915...

«До четвёртой фазы мы не дошли и не дойдём, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая», — заключила Андреева. Она продолжила, что в случае дальнейшего снижения темпов прироста можно будет переходить к этапу выхода на открытие различных городских объектов, а также, возможно, разрешения прогулок для детей и пожилых людей.

Напомним, что в начале мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трёх этапах снятия ограничений, введённых в России на фоне эпидемии COVID-19. На первой ступени будут возможны занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе возможно снятие ограничений на прогулки на улице с членами семьи, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади при условии ограничения количества одновременно обслуживаемых посетителей. Также предусмотрено начало работы образовательных учреждений.

На третьем этапе может быть разрешена работа мест отдыха, таких как парки, скверы, торговых точек (без ограничения количества посетителей), всех образовательных учреждений, гостиниц и мест общественного питания.

Отмечается, что на каждом этапе главы регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

Бесплатное тестирование на антитела в Москве

В мэрии Москвы также рассказали, что с 27 мая все желающие в столице могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. С соответствующим поручением ранее выступил Сергей Собянин, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, речь идёт о тесте на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G.

«Результаты теста показывают, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Она добавила, что для реализации этой программы на базе 30 московских поликлиник открыты точки забора крови. Записаться на тест можно только дистанционно, запись открывается на 14 дней вперёд. Москвичи смогут направиться на тесты в ближайшую к месту проживания поликлинику.

«Результаты анализа будут доступны каждому в течение трёх дней в его электронной медкарте. Более того, результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, если результаты отличаются от нормы, какие действия необходимо предпринимать», — уточнила заммэра.

По оценкам Раковой, ежедневно в городе планируется проводить до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу в день. Кроме того, она уточнила, что в Москве проведено уже более 2 млн ПЦР-тестов на наличие COVID-19. Ракова выразила надежду, что с совмещением ПЦР-диагностики и выявления антител власти города смогут лучше определить состояние жителей и вовремя принимать все управленческие решения.