В Погранслужбе назвали беспрецедентными меры на границах России

Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала принятия беспрецедентных мер на границе России.

«Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «в кратчайшие сроки была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска».

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала россиянам выезжать за границу в ближайшее время из-за сохраняющейся опасности инфицирования COVID-19.