В Погранслужбе назвали беспрецедентными меры на границах России
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- РИА Новости
«Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что «в кратчайшие сроки была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска».
Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала россиянам выезжать за границу в ближайшее время из-за сохраняющейся опасности инфицирования COVID-19.