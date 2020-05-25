Попова рекомендовала не выезжать за границу в ближайшее время
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«Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах и есть страны, где тестирование практически не проводится, безусловно, больные там есть», — заявила она в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».
Попова уточнила, что после возвращения из-за границы россияне обязаны будут пройти двухнедельных карантин за свой счёт.
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется.