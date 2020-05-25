Попова рекомендовала не выезжать за границу в ближайшее время

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала россиянам выезжать за границу в ближайшее время из-за сохраняющейся опасности инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах и есть страны, где тестирование практически не проводится, безусловно, больные там есть», — заявила она в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».

Попова уточнила, что после возвращения из-за границы россияне обязаны будут пройти двухнедельных карантин за свой счёт.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется.