Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом она сказала в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».
Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
  • РИА Новости

«Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно безусловный факт. Ежедневное количество регистрируемых случаев инфицирования снижается», — сказала она. 

Она отметила, что в России делается всё для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнув, что это является самым главным на сегодняшний день.

При этом Попова сообщила, что в ближайший месяц — два в России будет сохраняться масочный режим.

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