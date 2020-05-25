Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
- РИА Новости
«Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно безусловный факт. Ежедневное количество регистрируемых случаев инфицирования снижается», — сказала она.
Она отметила, что в России делается всё для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнув, что это является самым главным на сегодняшний день.
При этом Попова сообщила, что в ближайший месяц — два в России будет сохраняться масочный режим.