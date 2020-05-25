Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайший месяц — два в России будет сохраняться масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придётся соблюдать, нам придётся обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований», — сказала Попова.

Попова отметила, что новые меры останутся в целом на долгий срок.

«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом», — отметила она.

Ранее Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах.