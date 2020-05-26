«Обеспечить самые строгие требования безопасности»: Путин назначил парад Победы на 24 июня

Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году. Наряду с этим президент предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля — в День ВМФ России. При этом в зависимостри от ситуации с распространением коронавируса шествие могут перенести на более поздние сроки, подчеркнул глава государства.

Парад Победы пройдёт 24 июня, заявил Владимир Путин. Соответствующее распоряжение глава государства дал в ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал президент.

Он поручил исключить любые риски для здоровья участников парада и обеспечить самые строгие требования безопасности при его подготовке и проведении.

«Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — отметил президент.

Напомним, что Путин 16 апреля принял решение о переносе проведения парада Победы и всех массовых мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по стране.

Незадолго до обнародования решения о переносе парада к Путину с соответствующей просьбой обратились ряд ветеранских организаций.

Под этим обращением подписались президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Вместе с тем президент тогда подчеркнул, что речи о переносе самого Дня Победы не идёт.

«Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал Путин.а

Отметим, что 9 мая над Красной площадью состоялась воздушная часть парада, в которой приняло участие около 75 единиц авиатехники.

Шествие «Бессмертного полка»

В ходе сегодняшней встечи с Шойгу государства допустил, что наиболее острый период по заболеваемости с коронавирусной инфекцией пройден.

«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал президент.

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Согласно последней информации, в России насчитывается 362 342 случаев COVID-19. За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 8915 новых заболевших. Днём ранее в России зафиксировали 8946 новых случаев коронавируса, а в предшествующие этому 24 часа — 8599 случаев.

Вместе с тем зафиксировано 131 129 (36,2%) выздоровевших после коронавирусной инфекции, более 12 тыс. из них выявлены за последние сутки. Таким образом, число переболевших COVID-19 за прошедший день существенно превысило число новых пациентов с коронавирусом.

В то же время от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 3807 человек (1,05%).

Помимо установления новой даты проведения парада Победы Путин предложил устроить шествие «Бессмертного полка» 26 июля. Президент отметил, что более поздний срок обусловлен тем, что нужные для шествия строгие нормы безопасности соблюсти в текущих условиях невозможно. Речь идёт об акции, которая объединяет в одном строю миллионы граждан, напомнил глава государства.

«Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», — подчеркнул Путин. Вместе с тем президент указал, что 26 июля также является особенной датой.

«Это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю Вам провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны», — обратился он к Шойгу.

Он допустил, что в случае невозможности обеспечить безопасность «Бессмертного полка» акцию могут перенести на более поздний срок. Однако глава государства выразил надежду, что всё задуманное удастся осуществить в указанные сроки.

«При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Повторю: жизнь, здоровье, безопасность людей — для нас главная, безусловная ценность», — отметил Путин.

Напомним, что в этом году акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате из-за эпидемии COVID-19. Организаторы акции рассказали, что участие в ней приняли около трёх миллионов человек. Отмечается, что некоторые пользователи заполняли по несколько анкет, чтобы в акции приняли участие все их родственники, внёсшие вклад в победу над нацизмом.

В 2019 году в шестии «Бессмертного полка» на территории России приняли участие около 10 млн человек.