Путин поручил поблагодарить принимавших участие в воздушном параде военных

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны страны Сергею Шойгу передать благодарность лётному составу и наземным службам ведомства за участие в воздушном параде в Москве в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу передать благодарность всему лётному составу и наземным службам Министерства обороны, которые проводили и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы», — говорится в заявлении.

Ранее в Москве над Красной площадью прошёл воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.