Путин поручил поблагодарить принимавших участие в воздушном параде военных
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу передать благодарность всему лётному составу и наземным службам Министерства обороны, которые проводили и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы», — говорится в заявлении.
Ранее в Москве над Красной площадью прошёл воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.