Песков: дата парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом

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Решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России примет глава государства Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: дата парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении», — ответил Песков на вопрос, началась ли какая-то подготовка к этим двум мероприятиям и возможно ли, что они пройдут в один день.

9 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».

 

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