Песков: дата парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
«Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении», — ответил Песков на вопрос, началась ли какая-то подготовка к этим двум мероприятиям и возможно ли, что они пройдут в один день.
9 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».