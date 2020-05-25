До 75 лет: в Госдуме предложили снизить возраст получения доплаты к пенсии

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении фиксированной надбавки к страховой пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше. Авторы инициативы ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которая относит людей старше 75 лет к лицам старческого возраста. Опрошенные RT парламентарии не уверены, что правительство пойдёт на такое существенное изменение бюджета, но одобряют меры поддержки пенсионеров в виде разовых выплат.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается снизить возраст начисления надбавки к страховой пенсии. Соавторами проекта выступили вице-спикер Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов, Борис Пайкин и Дмитрий Свищёв, а также сенатор Сергей Леонов.

Согласно новому проекту, право на повышенную фиксированную доплату к страховой пенсии должно появляться у граждан после достижения 75 лет.

В текущем же законе право на установление повышения пенсии в размере 100% фиксированной выплаты предоставляется лицам, достигшим возраста 80 лет. С 1 января 2020 года размер фиксированной доплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рублей 25 копеек, в 2021 году он составит 6044 рубля 48 копеек.

Как пояснили авторы инициативы, Всемирная организация здравоохранения относит людей, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.

«Данная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи», — сообщают авторы проекта.

В пояснительной записке отмечается, что специалисты в области геронтологии указывают, что именно после 75 лет резко повышается риск развития старческой астении, которая сопровождается снижением физической и функциональной активности, что приводит к утрате способности к самообслуживанию.

Также авторы указывают на то, что лица, достигшие 75 лет, в силу своего преклонного возраста не могут самостоятельно без поддержки государства повысить уровень своего дохода, а размер получаемых ими пенсий недостаточен для удовлетворения насущных потребностей, связанных с возрастом.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», — сказано в пояснительной записке.

Отметим, что ранее, в апреле, правительство не поддержало соответствующий проект ввиду отсутствия «достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений».

В актуальном документе депутаты отмечают, что в настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет.

В финансово-экономическом обосновании к проекту сказано, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета в 2021 году в размере около 326 млрд рублей.

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Источником исполнения новых видов расходных обязательств могут быть средства Фонда национального благосостояния, объясняют авторы законопроекта.

Вступление в силу указанного федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT подчеркнул, что для осуществления подобных выплат потребуются серьёзные бюджетные расходы.

«Я с пониманием отношусь к этой инициативе, но, на мой взгляд, она не пройдёт… Если говорить о тех мерах, которые могли бы помочь пенсионерам в данной ситуации, это, безусловно, какие-то разовые выплаты, которые позволили бы компенсировать дополнительные расходы, которые могли возникнуть и возникли у пенсионеров в период самоизоляции».

По его словам, в нынешних условиях инициатива не очень реалистична. Похожую мысль высказала RT член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Правительство очень непросто соглашается на любое изменение федерального бюджета. А это дополнительный трансфер из федерального бюджета в Пенсионный фонд России. Под этим основанием, скорее всего, от правительства может поступить отрицательный отзыв», — сказала она.

Напомним, 23 мая Нилов заявил, что перспектива снижения пенсионного возраста в России маловероятна, так как его повышение позволило государству сэкономить значительные средства. Вместе с этим парламентарий предположил, что в случае роста безработицы вместо снижения пенсионного возраста может проводиться политика точечной поддержки наиболее пострадавших отраслей.

Ранее, 18 мая, в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в России увеличится срок выплаты пенсионных накоплений. В ведомстве отметили, что это не затронет тех граждан, которые уже получают пенсию. Изменения распространяются только на новых пенсионеров. При этом изменившийся расчёт коснется чуть более 1% людей, которым в 2020 году назначат накопительную пенсию.