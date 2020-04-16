«Нет никаких средств к существованию»: россиянка не может оформить пенсию из-за пандемии коронавируса

55-летняя жительница Подмосковья с начала года не может добиться назначения пенсии. Пенсионный фонд требует подтвердить трудовой стаж, полученный на Украине, хотя вся информация об этом есть в её трудовой книжке. В связи с режимом самоизоляции процесс приостановился, при этом женщине уже не на что жить. Адвокаты в беседе с RT пояснили, что пандемия лишь усугубила уже существующую проблему.

В Московской области 55-летняя Алина с января 2020 года не может оформить пенсию, поскольку Пенсионный фонд России (ПФР) требует от неё подтвердить часть трудового стажа. Из-за режима самоизоляции в связи с пандемией процесс затягивается на неопределённый срок, а женщине уже не на что жить.

Пенсия откладывается

Алина обратилась в ПФР в конце января (документы имеются в распоряжении RT). У женщины есть право на досрочный выход на пенсию в связи с тем, что она ухаживала за инвалидом I группы — своей дочерью. Согласно законодательству это время ухода также засчитывается в качестве трудового стажа.

Несмотря на то что трудовая книжка содержит все записи о местах работы Алины, в ПФР заявили, что необходимо подтвердить информацию о её работе за границей: с 1984 по 1993 года женщина трудилась школьным учителем на Украине. В таких случаях пенсионный фонд отправляет запрос в соответствующее ведомство за границей.

Спустя месяц Алине сказали, что украинская сторона до сих пор не ответила на запрос, поэтому подтвердить стаж и начислить пенсию пока невозможно. С середины марта страны начали закрывать границы и вводить карантин или режим самоизоляции, в связи с чем работа многих учреждений остановилась.

Подтверждение с Украины так и не пришло, и в итоге Алина не смогла оформить положенную ей по закону пенсию. Устроиться на работу сейчас невозможно, а встать на биржу труда и получать пособие по безработице женщина уже не может, поскольку достигла нетрудоспособного возраста.

Её зять был единственным добытчиком в семье, но недавно он потерял работу в частной клинике, которую закрыли после введения режима самоизоляции. Встав на биржу труда, мужчина сможет получать пособие по безработице по верхней планке минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей. На это и будет жить целая семья.

«Моя старшая дочь не может работать полный день из-за постоянных приступов головной боли. Они начались у неё после инсульта, который произошёл в 2018 году, когда умерла моя младшая дочь. Катя (имя изменено. — RT) заболела в 2013 году, для нас это был шок — она всегда была абсолютно здоровым ребёнком, а потом у неё диагностировали митохондриальную энцефалопатию и эпилепсию. Пять лет я не работала и ухаживала за дочерью, которой присвоили I группу инвалидности. После её смерти старшая дочь так переживала, что попала в больницу. У меня тоже сильно пошатнулось здоровье — я еле выкарабкалась», — рассказала собеседница RT.

Алина попросила не указывать её фамилию и подмосковный город, в котором она живёт, чтобы «эта информация не навредила старшей дочери — вдруг она будет устраиваться на работу».

В России женщина проживает с 2004 года. До болезни дочери Алина работала в частной компании, в 2014 году получила российский паспорт и приобрела однокомнатную квартиру. Она не знает, на что будет жить, поскольку вопрос с выплатой пенсий затягивается.

«У меня нет никаких средств к существованию. О моей ситуации узнали два-три незнакомых человека и прислали по 1 тыс. рублей, чтобы поддержать», — добавила женщина.

Адвокат Алины Мансур Гильманов в беседе с RT отмечает, что россияне и раньше сталкивались с необходимостью подтверждать стаж работы, но сейчас ситуация обострилась в связи с режимом самоизоляции.

«Раньше у людей была возможность самим ускорить процесс подтверждения стажа. Обращавшиеся за пенсией ехали в другую страну, чтобы лично прийти в местный пенсионный фонд и забрать подтверждающие их стаж документы, однако сейчас границы закрыты», — пояснил Гильманов.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В ожидании ответа

Как отмечает юрист, проблема существовала и до пандемии, но обострилась в связи с режимом самоизоляции и закрытием государственных границ. По его словам, проблему можно решить путём временного назначения минимальных выплат.

«По закону человек с трудовым стажем не менее десяти лет имеет право на получение пенсии. Вместе с коллегами я обратился к властям с предложением уполномочить ПФР назначать таким заявителям минимальные пенсионные выплаты, не дожидаясь подтверждения всего трудового стажа. Пока пенсионный фонд ожидает ответа на свои запросы, человек будет получать хотя бы какую-то материальную поддержку от государства. После подтверждения стажа ПФР сможет провести перерасчёт и доплатить пенсионеру необходимую сумму», — пояснил он.

7 апреля Гильманов направил обращения по поводу минимальных выплат для тех, кто из-за пандемии не успел завершить процедуру оформления пенсии, губернатору Московской области, заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития, правительству и президенту России.

Ранее RT рассказывал о 81-летней блокаднице Галине Сикорской, которая с февраля не может получить ответ о назначении пенсии, несмотря на то что все необходимые для этого документы были предоставлены.

Как и Алина, Галина Сикорская работала на Украине, однако её пенсионное дело уже пришло в Россию. Её дочь Елена Сикорская-Король рассказала, что после подачи всех необходимых документов в ПФР обещали начать начисления в марте, однако этого до сих пор не произошло.

С введением режима самоизоляции в столице работодатель отправил Елену домой. Женщина предполагает, что ей не заплатят деньги за то время, что она не работает.

«Нам даже социальную карту москвича без постановления о получении пенсии не дали», — добавила она.

Семье не удаётся связаться с ПФР — на звонки либо не отвечают, либо на линии автоматически включается реклама ритуальных услуг. RT направил запрос в пенсионный фонд, однако на момент публикации комментарий из ведомства в редакцию не поступил.

После публикации RT прокуратура Москвы по поручению генерального прокурора Игоря Краснова начала проверку ситуации с начислением пенсии Сикорской.

Адвокат Оксана Алёхина, которая занимается вопросами оформления пенсий, рассказала RT, что в своей работе чаще всего сталкивается именно с необходимостью доказывать, что человек имеет право на получение выплат.

«За последние три года в моей практике из всех дел, которые касались вопроса пенсий, около 60% были связаны с отказом пенсионного фонда назначать выплаты. Причины для этого разные. Например, ко мне постоянно обращаются россияне, которые сталкиваются с необходимостью подтвердить стаж работы в бывших союзных республиках», — сказала юрист.

Согласно Трудовому кодексу, основным документом о стаже работы является трудовая книжка.

«Соответственно, какие-либо дополнительные справки ПФР может требовать, только если в трудовой книжке нет записей об отдельных периодах трудовой деятельности или в данных есть ошибка. При правильно заполненной трудовой ПФР, как правило, не требуются дополнительные документы. Особенно это касается трудового стажа до 1992 года — его человек подтверждает только с помощью надлежащим образом оформленной трудовой книжки», — добавила эксперт.

Обычно в таких спорных ситуациях Алёхина и её клиенты подают иск о подтверждении стажа, и в 90% случаев суд встаёт на сторону гражданина, который претендует на пенсию. Однако даже решения суда приходится ждать в среднем от трёх до шести месяцев. Всё это время гражданину не на что жить, единственный выход — устраиваться на работу, если позволяет здоровье, или надеяться на помощь своей семьи.

Гильманов добавляет, что для подачи иска всё равно необходимо решение ПФР, которое можно будет обжаловать: «Кроме того, не совсем ясно, будет ли суд слушать это дело или отложит из-за пандемии коронавируса».

Алёхина поддерживает предложение о выплате минимальных социальных пенсий на время, пока идёт разбирательство. Она считает, что для решения этой проблемы постановления правительства РФ недостаточно и необходимо внести поправки в законодательство.