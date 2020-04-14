ПФР не назначает пенсию 81-летней блокаднице

Героиня материалов RT 81-летняя блокадница Галина Сикорская уже два месяца ждёт рассмотрения документов на оформление пенсии. Об этом RT рассказала её дочь Елена Сикорская-Король. По словам женщины, в феврале этого года они подали все необходимые справки в Пенсионный фонд, однако ответа от ведомства до сих пор нет. Сначала пенсию обещали назначить в начале марта, теперь же дочь не может дозвониться до отделения, куда они отнесли документы. При этом Елена сама обеспечивает мать, но из-за введения в Москве режима самоизоляции она сейчас не работает и боится остаться в этом месяце без денег. RT направил запрос в Пенсионный фонд с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и помочь блокаднице.

© Фото из личного архива Галины Сикорской

Пенсионный фонд два месяца не может рассмотреть документы на назначение пенсии ветерану Великой Отечественной войны Галине Сикорской, о которой ранее писал RT. В 1980-х годах женщина переехала жить на Украину в город Северодонецк Луганской области. Два года назад у неё случился инсульт, из-за чего она частично потеряла память. Обслуживать себя самостоятельно Галина Сергеевна уже не могла, и тогда дочь Елена забрала её к себе в Москву.

После переезда Елена несколько раз возила мать в миграционный центр Сахарово в Новой Москве, чтобы подать документы на российское гражданство, но все попытки оказались безрезультатными. Отчаявшись, она обратилась в проект «Не один на один».

После запроса RT в МВД России Главное управление по вопросам миграции взяло дело на контроль, и Сикорской в кратчайшие сроки выдали паспорт РФ.

С ноября прошлого года Елена собирала документы, чтобы оформить Галине Сергеевне пенсию, а в феврале передала их в ПФР.

«Пенсионное дело с Украины уже давно пришло, — рассказывает Елена. — Нам удалось восстановить трудовую книжку (раньше была только ксерокопия) — делали запросы в Выборг и Санкт-Петербург, всё собрали и передали по прописке в отделение Пенсионного фонда Южного административного округа Москвы».

По словам Елены, в отделении сказали, что пенсию начнут начислять в марте. Но когда она через месяц позвонила туда, чиновники ответили, что документы ещё не рассматривали.

«Может, это так и должно быть, что нужно ждать несколько месяцев, но нам же никто ничего не говорит о сроках», — жалуется женщина.

Проблемы из-за коронавируса

Семья два месяца ждала оформления пенсии, но с введением в Москве режима самоизоляции Елену, которая работала поваром и содержала мать, отправили домой. Она полагает, что работодатель вряд ли заплатит ей за те дни, что она не работала, и где теперь взять денег на еду, она не знает.

Никаких пособий, по словам дочери, Галина Сергеевна не получает.

«Нам даже социальную карту москвича без постановления о получении пенсии не дали», — говорит Елена.

© Фото из личного архива Галины Сикорской

Сикорские, по их словам, уже две недели пытаются дозвониться в ПФР ЮАО, чтобы выяснить статус рассмотрения документов и узнать, когда начнётся начисление пенсии.

«Мы звонили и по горячим линиям, и в другие отделения ПФР. Где-то просто не брали трубку, где-то включилась автоматическая реклама ритуальных услуг и информация, как получить бесплатное место на кладбище. Мама является ветераном Великой Отечественной войны, жителем блокадного Ленинграда. Имеет трудовой стаж 23 года в РСФСР и общий трудовой стаж в СССР 33 года. И сейчас, выжившая в блокадном Ленинграде, она из-за действий ПФР вынуждена умирать от голода в карантинной Москве», — возмущается дочь пенсионерки.

RT направил запрос в Пенсионный фонд, однако на момент публикации комментарий из ведомства в редакцию не поступил.

По словам адвоката коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олега Ушкова, в соответствии со ст. 22 федерального закона «О страховых пенсиях» заявление о назначении пенсии должно быть рассмотрено не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приёма заявления.

«В случае необходимости истребования дополнительных документов этот срок может быть продлён не более чем на три месяца», — пояснил адвокат.

Елена утверждает, что после подачи заявления их не просили донести ещё какие-либо справки.

«А если бы жила одна?»

Галина Сергеевна родилась в Ленинграде в 1939 году. Её родители Сергей и Анна Баскаковы работали на Охтинском пороховом заводе. Семья пережила блокаду и после окончания войны перебралась в Выборг. Там Галина Сергеевна окончила школу и пошла учиться на фельдшера в Выборгское медицинское училище. Получив диплом, она поступила в Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (нынешний СПбГУ) на факультет филологии. По окончании учебного заведения ей выдали диплом филолога-русиста, учителя русского языка и литературы, и она устроилась на работу в детский сад.

© Фото из личного архива Галины Сикорской

В 1960-х годах Галина Сергеевна вышла замуж за Виктора Сикорского, взяла его фамилию. В браке родились дочь Елена и сын Игорь. В 1981 году супруги развелись, и женщина переехала на Украину в город Северодонецк Луганской области. Через какое-то время её дети перебрались жить в Россию и оформили гражданство РФ.

С началом военных событий на юго-востоке Украины правительство страны сделало Северодонецк столицей Луганской области, в городе появилось много националистов. Кроме того, у Галины Сергеевны начались проблемы со здоровьем, и дочь забрала её жить к себе в Москву.

«Сейчас из-за карантина мы даже не можем куда-то сходить, что-то выяснить, не знаем, кому писать и к кому обращаться за помощью. Чувствую, что мама в этой ситуации так и останется без пенсии. Как нам дальше быть? Понятно, что сейчас она не голодная, потому что с нами. А если бы она жила одна?» — говорит Елена.

Сегодня у Галины Сергеевны день рождения, ей исполняется 81 год. Остаётся надеяться, что Пенсионный фонд пойдёт навстречу пожилому человеку, рассмотрит документы и назначит пенсию. Если не из уважения к прошлому блокадницы, то хотя бы в честь праздника.