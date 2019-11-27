Героиня материалов RT 80-летняя блокадница Галина Сикорская получила российский паспорт

Уроженке Ленинграда пенсионерке Галине Сикорской, которая в 1980-х переехала на Украину, а в 2018-м вернулась в Россию, выдали российский паспорт. Женщина, пережившая блокаду, была вынуждена пять раз ездить в миграционный центр Сахарово в Новой Москве, но каждый раз у неё отказывались принять документы, находя всё новые ошибки в анкете. После того как RT обратился с запросом в МВД, сотрудники ведомства помогли пенсионерке в кратчайшие сроки получить сначала вид на жительство, а затем и паспорт РФ.

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Героине материалов RT 80-летней блокаднице Галине Сикорской, переехавшей год назад из Северодонецка в Москву, выдали российский паспорт. Женщина несколько месяцев не могла подать документы, чтобы начать процесс оформления гражданства. Ей пришлось пять раз съездить в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве, и каждый раз чиновники находили всё новые и новые ошибки в анкете и возвращали документы. Отчаявшись, пенсионерка обратилась в проект «Не один на один».

После запроса RT в МВД РФ с Галиной Сергеевной связались сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД РФ и пригласили на приём. Проконсультировавшись со специалистами ведомства, она смогла подать документы в Москве, а не в Сахарово. Заявление на вид на жительство (ВНЖ) Сикорской было рассмотрено в первоочередном порядке. Уже в марте ей выдали документ, а к ноябрю был готов российский паспорт.

«Паспорт мы получали в местном многофункциональном центре (МФЦ), — рассказывает дочь Галины Сергеевны Елена. — Очередь была из семи человек, все с семьями почти. Маме дали лист с присягой, она её зачитала. Через две недели сказали прийти за паспортом. Его выдали без каких-либо церемоний, но мы всё равно очень счастливы. Я как представлю эти постоянные поездки в Сахарово и бесконечные переписывания анкет — страшно становится. Без вас мы бы до сих пор ездили туда-сюда».

В беседе с RT Елена также сообщила, что она с матерью уже съездила в Пенсионный фонд, подала документы на оформление пенсии, а также в ближайшее время Галине Сергеевне сделают медицинский полис.

Взяли на контроль

Галина Сергеевна родилась в Ленинграде в 1939 году. Её родители Сергей и Анна Баскаковы переехали в город незадолго до Великой Отечественной войны, трудились на Охтинском пороховом заводе. Когда началась блокада, маленькой Галине было всего два года, но она многое запомнила из того, что происходило в городе — голод, хлеб по карточкам, случаи людоедства.

После окончания войны Баскаковы переехали жить в Выборг. Там Галина окончила школу и поступила в Выборгское медицинское училище. Получив диплом фельдшера, Галина решила поступить в университет. В 23 года она успешно сдала экзамены и была зачислена на первый курс филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (нынешний СПбГУ). Галина Сергеевна получила диплом филолога-русиста, учителя русского языка и литературы. Окончив университет, она устроилась работать воспитателем в детском саду.

В 1960-х годах она вышла замуж за Виктора Сикорского, взяла его фамилию. В браке у них родилась дочь Елена и сын Игорь. В 1981 году супруги развелись и Галина Сергеевна переехала жить на Украину в город Северодонецк Луганской области. Дети недолго прожили с ней на Украине — переехали в Россию и оформили гражданство РФ.

После военных событий 2014 года украинское правительство сделало Северодонецк столицей Луганской области и в городе появилось много националистов. Кроме того, у Галины Сергеевны начались проблемы со здоровьем — она перенесла инсульт, после которого частично потеряла память. Жить одной стало тяжело. Тогда женщину забрала к себе в Москву её дочь Елена.

Перебравшись в Москву, Галина Сергеевна попыталась начать процесс оформления документов на гражданство, но столкнулась с проблемами. Елена пять раз возила мать в миграционный центр Сахарово, расположенный в Новой Москве в 30 км от МКАД. Каждый раз находилась причина, по которой документы у блокадницы не принимали. Несмотря на то, что Галина Сергеевна — дипломированный филолог-русист, ей пришлось сдавать экзамен на знание русского языка, так как гражданство она оформляла в упрощённом порядке по программе «Носитель русского языка».

После обращения RT в ГУ МВД РФ, сотрудники миграционного управления взяли на контроль процесс оформления российского гражданства Сикорской. Женщине оказали помощь на всех этапах подачи документов и в кротчайшие сроки выдали паспорт.

«Это всё с вашей помощью. Спасибо огромное Маргарите Симоньян и всем, кто помогал! Мы гордимся, что у нас в России есть такие люди! Только благодаря вам всё сделали так быстро», — сказала Елена.