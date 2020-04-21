Блокаднице выплатили пенсию после запроса RT в Генпрокуратуру

Героиня материалов RT 81-летняя блокадница Галина Сикорская, ожидавшая около двух месяцев оформления пенсии, получила первую выплату. После запроса RT в Генпрокуратуру глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку, в ходе которой выяснилось, что сотрудники Пенсионного фонда нарушили законодательство, затянув процесс рассмотрения документов. Ошибка была устранена, и деньги тут же перечислили. Одновременно с пенсией Сикорской назначены ежемесячная денежная выплата и дополнительное материальное обеспечение по категории «лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

© Фото из личного архива Галины Сикорской

Уроженка Ленинграда, пережившая блокаду, 81-летняя Галина Сикорская получила первую пенсионную выплату в России, а также дополнительное материальное обеспечение как ветеран Великой Отечественной войны.

В 1980-х годах Сикорская переехала из Ленинграда на территорию нынешней Украины и до 2018 года проживала в городе Северодонецке Луганской области. После перенесённого инсульта Галина Сергеевна частично потеряла память, и дочь Елена забрала её жить к себе в Москву. Сначала у семьи возникли проблемы с оформлением российского гражданства. RT в рамках совместного с МВД проекта «Не один на один» помог с получением паспорта. Затем выяснилось, что блокадница не может оформить начисление пенсионных выплат.

На контроле у генпрокурора

С ноября прошлого года Сикорские собирали необходимые документы: получили пенсионное дело из Украины, восстановили трудовую книжку, а затем передали весь пакет документов по месту прописки — в отделение Пенсионного фонда Южного административного округа города Москвы. Сначала им пообещали, что первая выплата будет уже в марте. Однако в марте выяснилось, что документы к тому моменту ещё даже не рассматривали.

Возможно, семья так бы до сих пор и ждала положенной по закону пенсии, но из-за введения в Москве режима самоизоляции Елена, обеспечивающая мать, вынуждена месяц сидеть дома без работы и опасается, что денег за этот период не получит. Ранее она рассказывала, что две недели пыталась дозвониться до отделения Пенсионного фонда, куда были поданы документы, но там ей никто не отвечал, а иногда включалась автоматическая реклама ритуальных услуг.

После запроса RT в Генпрокуратуру глава ведомства Игорь Краснов взял дело под личный контроль и поручил провести проверку по факту невыплаты пенсии блокаднице. По итогам работы прокуроры выявили нарушения в действиях сотрудников Пенсионного фонда.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, должностные лица Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 8 по городу Москве и Московской области допустили нарушения международных норм, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения граждан государств — участников СНГ, законодательства о страховых пенсиях, а также административного регламента предоставления государственной услуги по установлению страховой пенсии по старости блокаднице Галине Сикорской.

«В результате указанных нарушений решение о назначении страховой пенсии по старости Управлением принималось на протяжении пяти с половиной месяцев с момента её обращения в ноябре 2019 года. По результатам проверки, ход которой находился на личном контроле Генерального прокурора РФ, начальнику управления внесено представление об устранении нарушений пенсионного законодательства», — заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также отметили, что, помимо пенсии, Галине Сергеевне уже назначены ежемесячная денежная выплата и дополнительное материальное обеспечение по категории «лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Глоток воздуха

Деньги были перечислены блокаднице сразу после проверки, и уже на выходных она их получила. По словам Елены, Галине Сергеевне до сих пор не верится, что пенсию ей наконец-то выплатили.

«Вы даже не представляете, что эти деньги значат для мамы и нашей семьи. Мы когда их получили, вечером все вместе сидели за столом и плакали от радости, — рассказывает Елена. — Потому что, помимо пропитания, есть финансовые проблемы, связанные с карантином, которые могли бы сказаться на маме. А теперь мы не увязнем в кредитах и долгах. Теперь мы можем спокойно пойти в магазин и купить еду, а не считать последние копейки, чтобы заплатить за кредиты и купить маме йогурт. Я безмерно счастлива. Это просто глоток воздуха. Никакое другое объяснение не выразит сейчас наше состояние. Мы теперь понимаем, что спокойно вытянем всё это время и всё будет хорошо».

Она также рассказала, что вчера с ней связались сотрудники прокуратуры, чтобы уточнить, получила ли Галина Сергеевна деньги и нет ли каких-либо претензий.

«Поздравили маму с наступающим праздником. Очень было приятно! Хотелось бы выразить от всей нашей семьи огромную благодарность сотрудникам прокуратуры и RT за помощь. Благодаря вам проблема решилась за считаные дни», — сказала Елена.