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Генпрокурор поручил провести проверку по факту невыплаты пенсии блокаднице

Бюрократия и право

15 апреля 2020, Раиса Баксичева

Прокуратура Москвы по поручению генерального прокурора Игоря Краснова начала проверку после публикации RT о блокаднице Галине Сикорской, которая около двух месяцев ожидает рассмотрения документов о начислении пенсии.

  • РИА Новости

«По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокуратура Москвы начала проверку по факту невыплаты ветерану Великой Отечественной войны положенной по закону пенсии в связи с задержкой оформления необходимых документов. Почти два месяца родные блокадницы, которая также не может получить социальную карту, ждут ответа из отделения Пенсионного фонда. В случае выявления нарушений к ответственным должностным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили RT в ведомстве.

Ранее RT писал, что Пенсионный фонд два месяца не может рассмотреть документы на назначение пенсии 81-летней блокаднице Галине Сикорской.

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