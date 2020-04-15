Генпрокурор поручил провести проверку по факту невыплаты пенсии блокаднице

Прокуратура Москвы по поручению генерального прокурора Игоря Краснова начала проверку после публикации RT о блокаднице Галине Сикорской, которая около двух месяцев ожидает рассмотрения документов о начислении пенсии.

РИА Новости

«По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокуратура Москвы начала проверку по факту невыплаты ветерану Великой Отечественной войны положенной по закону пенсии в связи с задержкой оформления необходимых документов. Почти два месяца родные блокадницы, которая также не может получить социальную карту, ждут ответа из отделения Пенсионного фонда. В случае выявления нарушений к ответственным должностным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили RT в ведомстве.

Ранее RT писал, что Пенсионный фонд два месяца не может рассмотреть документы на назначение пенсии 81-летней блокаднице Галине Сикорской.