«Запланировано совещание»: 11 мая Путин обсудит ситуацию с COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин 11 мая проведёт совещание, на котором в том числе обсудит возможность продления нерабочих дней в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Период нерабочих дней с сохранением заработной платы действует с 28 марта по 11 мая включительно.

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин проведёт рабочее совещание по ситуации с коронавирусом в России, в ходе которого в том числе будет обсуждаться возможное продление нерабочих дней после 12 мая.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание», — так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли ожидать решения по продлению нерабочих дней с сохранением заработной платы. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса нового типа в России Владимир Путин первоначально объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Затем периоды нерабочих дней продлевались до 30 апреля и до 11 мая.

Стоит напомнить, что в конце апреля Владимир Путин объявил период с 6 по 8 мая нерабочим с сохранением зарплаты.

В Министерстве труда тогда разъяснили, что в эти три дня будет действовать тот же принцип оплаты труда, что и в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — приводит агентство комментарий Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что заработная плата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности в период нерабочих дней не изменились.

«Если мы говорим о размере оплаты труда, то, в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был и в обычном режиме работы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Режим самоизоляции

Тем временем ряд регионов РФ уже принял решение о продлении ограничительных мер для контроля над распространением коронавируса. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая подписал документ, согласно которому режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Аналогичным образом поступили руководство Московской области и мэрия Санкт-Петербурга.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пролонгации режима самоизоляции в регионе до 23 мая.

Также по теме Проведено свыше 5,4 млн тестов: в России выявлено 11 012 новых случаев COVID-19 За минувшие сутки в России выявлено 11 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В предшествующие сутки в стране...

«Совместно с главврачами краевых клиник, руководством Роспотребнадзора региона приняли решение продлить… до 23 мая», — цитирует Кондратьева РИА Новости.

Режим самоизоляции был продлён и в Приморском крае — власти региона сохранили его до 31 мая. Глава региона Олег Кожемяко заявил, что снятие послаблений будет преждевременной мерой, поскольку на территории Приморья фиксируется ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе будут приниматься меры по поэтапному открытию объектов торговли, гостиниц и ресторанов.

Отметим, что президент поручил правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции с 12-го числа.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что сценарий эпидемии COVID-19 в России и прохождение пика зависят в том числе от того, будет ли население соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников. Она не исключила, что ограничения могут продлить до июня.

По состоянию на 10 мая в России было подтверждено 11 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. При этом, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных в стране достигло 209 688. Из новых пациентов 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Днём ранее в России выявили 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии в России зафиксировано 1915 (0,9%) летальных исходов от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки скончались 88 человек.

Вместе с тем от коронавирусной инфекции в стране выздоровели в общей сложности 34 306 человек (16,4%), в том числе 2390 — за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 226,4 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются почти 243,5 тыс. человек.

В России первое место по количеству подтверждённых случаев COVID-19 (109 740) занимает Москва. В столице за сутки выявили 5551 человека с коронавирусом. Днём ранее этот показатель составил 5667, в предшествующие этому 24 часа — 5846.