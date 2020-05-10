В России максимально снизился коэффициент распространения коронавируса

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России стал минимальным с начала вспышки заболевания, снизившись на 0,02 п. п. — до 1,04. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с вирусом.
В России максимально снизился коэффициент распространения коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

При этом в Москве коэффициент распространения коронавируса, рассчитываемый по формуле Роспотребнадзора, снизился на 0,04 п. п. — до 1,02.

В методических рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по поэтапному снятию ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, указано, что для перехода к первому этапу ослаблений этот показатель не должен превышать 1,0.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН назвал хорошим признаком снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 в России.

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