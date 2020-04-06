Из Бишкека и Дакки: Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

В понедельник, 6 апреля, Россия возобновила вывоз граждан, находящихся за границей. Как сообщили в координационном совете правительства РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, первыми двумя рейсами стали Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород. Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о начале клинических испытаний препарата «Даларгин» для лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний.

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран. Об этом сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород. Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте кабмина.

Напомним, что Россия с 4 апреля временно приостановила авиарейсы по возвращению граждан для предотвращения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Гражданам, находящимся за рубежом и желающим выехать в РФ, предложили заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, чтобы сформировать график вывоза. Вдобавок Министерству иностранных дел РФ выделили 500 млн рублей, в частности, на оплату проживания россиян на территории иностранных государств.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 6 апреля подчеркнул, что приостановка была связана с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. По его словам, многие рейсы были пустыми, а действительно желавшие вернуться в РФ не могли этого сделать.

«Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявления, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас. Полная и объективная информация позволит нам чётко организовать работу и быстрее вернуть вас на родину, к близким и родным. Правительство прилагает для этого все усилия», — заметил глава кабмина.

Российские туристы в ожидании регистрации на борт в аэропорту словенского города Брник

Reuters

© Borut Zivulovic

Разработка ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Терапия основана на применении препарата «Даларгин», который зарегистрирован как лекарство, применяемое для заживления трофических язв и защиты органов и тканей (лёгких, печени, поджелудочной железы).

В агентстве отметили, что тяжесть заболевания COVID-19 обусловлена развитием пневмонии, которая осложняется системной воспалительной реакцией, так называемым цитокиновым штормом, и острым респираторным дистресс-синдромом.

«С учётом хорошей переносимости и безопасности препарата «Даларгин», доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжёлых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — заявила Скворцова.

В ФМБА со ссылкой на проведённые на животных исследования указали, что применение «Даларгина» повысило выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом.

«Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что в конце марта научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учётом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

В то же время Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов, а также находящиеся на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир.

Кроме того, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщал о разработке трёх препаратов, которые потенциально можно применять для лечения коронавирусной инфекции. Речь идёт о препаратах триазавирин, фавипиравир и фортепрен.

Двое умерших в Москве

Вечером в понедельник стало известно ещё о двух жертвах коронавирусной инфекции COVID-19. В Москве скончались пациенты 67 и 72 лет, у которых была подтверждена двусторонняя пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

«Оба пациента имели сопутствующие заболевания. Среди них хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз», — говорится в сообщении.

Согласно данным по состоянию на 6 апреля 11:00 мск, в 80 регионах России зафиксировано 6343 подтверждённых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровели 406 человек.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

При этом, как следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире уже более 1,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 73 тыс. инфицированных скончались, выздоровели — по меньшей мере 273 тыс. человек.

Лидером по этому показателю являются Соединённые Штаты Америки, где выявлено свыше 350 тыс. случаев COVID-19 и более 10 тыс. смертей от последствий заболевания.