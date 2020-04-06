Более 1,25 млн заболевших и около 270 тыс. выздоровевших: как развивается ситуация с COVID-19 в мире

К 6 апреля в мире насчитывается более 1,25 млн случаев заболевания COVID-19. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, уже выздоровели более 270 тыс. инфицированных, умерли около 70 тыс. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США — свыше 330 тыс. заражённых. Крупный очаг инфекции находится на юге Европы — в Испании и Италии заболели суммарно более 250 тыс. человек. Тем временем в Китае за последние сутки выявлено менее 40 случаев заражения, большая часть из них — завозные.

В мире насчитывается более 1,25 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По информации организации, от последствий инфекции скончались более 70 тыс. человек, выздоровели по меньшей мере 270 тыс. человек.

Лидером по количеству заражённых остаются США. На территории Соединённых Штатов выявлено свыше 335 тыс. случаев COVID-19 и более 9,6 тыс. смертей от последствий заболевания. Выздоровели от вируса более 17,5 тыс. человек.

По словам президента США Дональда Трампа, среди жителей Соединённых Штатов провели 1,67 млн тестов на COVID-19. Глава Белого дома заявил о надежде на «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом.

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И надеюсь, в недалёком будущем мы будем гордиться тем, что сделали», — сказал президент.

Отметим, что накануне власти США приняли решение привлечь военных для помощи американским штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как рассказал ранее Трамп, речь идёт о «тысячах и тысячах» медиков-профессионалов — медсестёр и врачей.

Известно, что военных направят, в частности, в лидирующий в США по количеству выявленных случаев COVID-19 штат Нью-Йорк, где находятся более 120 тыс. заражённых.

В свою очередь, глава Института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи указал, что потенциальный «свет в конце тоннеля» не означает, что в ближайшей перспективе ситуация с COVID-19 в США улучшится. Схожего мнения придерживается главный санитарный врач США Джером Адамс.

«Это будет тяжелейшая и печальнейшая неделя в жизни многих американцев», — озвучил свой краткосрочный прогноз Адамс, сравнив последствия коронавируса с атакой на Пёрл-Харбор и терактами, произошедшими 11 сентября 2001 года.

Помимо прочего, Трамп недавно уделил внимание здоровью британского премьер-министра Бориса Джонсона, у которого ранее выявили коронавирус. Политик уже неделю пробыл в самоизоляции, но впоследствии его госпитализировали.

«Я надеюсь и уверен, что с ним все будет в порядке, он сильный и хороший человек», — пожелал скорейшего выздоровления Джонсону Трамп.

Ранее в офисе премьера указали, что госпитализацию Джонсона провели по рекомендации врача в качестве превентивной меры, поскольку у политика сохранялись два симптома коронавируса — высокая температура и кашель. На Даунинг-стрит указали, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с членами кабмина.

Ситуация в Европе

Большое количество заболевших COVID-19 находится в странах Европы. В Испании заражённых насчитывается более 130 тыс., а умерших — более 13 тыс.

В Минздраве Испании ранее заявили, что как минимум 14% инфицированных — медицинские работники. К настоящему времени известно, что количество заболевших медиков преодолело отметку в 19,5 тыс.

«Мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходит лечение дома», — цитирует РИА Новости представителя испанского ведомства.

Ранее в стране продлили режим повышенной готовности до 25 апреля. Жителям разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, работа всех организаций, не связанных с жизненной необходимостью, прекращена до 9 апреля.

Вместе с тем в Испании на протяжении нескольких дней подряд падает количество летальных исходов и новых случаев заражения.

Такая же динамика наблюдается в Италии, которая ещё недавно лидировала по количеству заражённых в Европе. Сейчас в стране 128 тыс. заболевших, однако скончавшихся от последствий коронавируса в Италии больше — как минимум 15 тыс. человек.

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Напомним, что в Италии работают военные медики, направленные туда согласно указу главы Минобороны Сергея Шойгу. Распоряжению главы оборонного ведомства предшествовал телефонный разговор Владимира Путина и итальянского премьера Джузеппе Конти, в ходе которого лидеры обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией.

Российские специалисты продолжают работу на территории Италии. Согласно последней информации, наши врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов с коронавирусом в полевом госпитале итальянского Бергамо.

Незадолго до этого было завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией.

«Подготовка проходила в больнице города Бергамо имени папы Иоанна XXIII. В ходе совместной подготовки врачей российские и итальянские коллеги обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По разным данным, отметку в 100 тыс. заражённых перешагнула Германия. В этой стране отмечена низкая смертность — на фоне значительного количества заражённых погибло 1,5 тыс. человек.

К отметке в 100 тыс. также приближается Франция, где к настоящему времени известно о 93 тыс. заражений COVID-19 и 8 тыс. смертей от последствий инфекционного заболевания.

Добавим, что в Китае, откуда COVID-19 распространился по всему миру, было зафиксировано почти 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей от него. Более 77 тыс. выздоровели после COVID-19.

По данным Комитета по вопросам здравоохранения Китая, за минувшие сутки в стране зафиксировано 39 новых случаев заражения, 38 из них завозные.