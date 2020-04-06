В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина

Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина. Об этом в интервью RT заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

«ВОЗ рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях добровольного карантина. Как психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений», — сказал он.

Он отметил, что алкоголь усугубляет симптомы депрессии, страхи, тревожность и панику, что может «обостриться во время самоизоляции и карантина».

Бреда добавил, что алкоголь ослабляет иммунитет, ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19.

«Алкоголь снижает эффективность одних лекарств, а также усиливает действие и токсичность других… Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять алкогольные напитки в качестве профилактики или лечения COVID-19», — заявил он.

Полное интервью с главой Европейского офиса ВОЗ читайте в материале RT.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавируса.

В середине февраля представитель ВОЗ Тарик Язаревич отмечал, что употребление алкоголя не защитит от нового типа коронавируса.