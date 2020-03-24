В Минздраве заявили об опасности лечения коронавируса алкоголем

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.
В Минздраве заявили об опасности лечения коронавируса алкоголем
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжёлые последствия, а курильщики, которые имеют ряд хронических заболеваний лёгких, также перенесут это более тяжело», — заявил Мурашко.

Ранее Минздрав России высказал свою позицию относительно возможности назначения ибупрофена больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящий момент нет медицинских препаратов, которые были бы признаны эффективными против коронавируса.

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