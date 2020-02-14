В ВОЗ рассказали о неэффективности алкоголя против нового коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя не поможет против нового типа коронавируса.

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», — цитирует РИА Новости Язаревича.

Он также напомнил, что употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению.

Язаревич отметил, что наиболее эффективным методом личной защиты от коронавируса является соблюдение гигиены.

7 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с использованием средств индивидуальной защиты от нового типа коронавируса 2019-nCoV.