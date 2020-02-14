В ВОЗ рассказали о неэффективности алкоголя против нового коронавируса
«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», — цитирует РИА Новости Язаревича.
Он также напомнил, что употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению.
Язаревич отметил, что наиболее эффективным методом личной защиты от коронавируса является соблюдение гигиены.
7 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с использованием средств индивидуальной защиты от нового типа коронавируса 2019-nCoV.