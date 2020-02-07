В ВОЗ рассказали о ситуации со средствами защиты от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с использованием средств индивидуальной защиты от нового типа коронавируса 2019-nCoV.
В ВОЗ рассказали о ситуации со средствами защиты от коронавируса
  • Reuters

Гебрейесус отметил, что увеличение спроса на эти средства, включая медицинские маски, достигает 100-кратного показателя.

«Спрос до 100 раз выше обычного, а цены до 20 раз выше», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ВОЗ, ситуацию усугубляет ненадлежащее использование средств индивидуальной защиты вне лечебных учреждений.

Он подчеркнул, что приоритетом является обеспечение медицинскими масками работников сферы здравоохранения. Далее по списку следуют больные люди и те, кто за ними ухаживает.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей.

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