Психолог дал рекомендации в ситуации с распространением коронавируса

Психолог Александр Шарапов рассказал, как справиться с чувством тревоги в период пандемии коронавируса.

По его словам, для снижения тревожности нужно хорошо разбираться в своих эмоциях.

«Например, попробуйте прямо сейчас проговорить, что вы чувствуете. Только избегайте общих слов: «Я волнуюсь!». Будьте конкретны: «Мне страшно, что я заболею!», «Я тревожусь за своих детей!». Продолжайте говорить всё, что приходит в голову, и минут через десять вы почувствуете, что становится легче», — отметил специалист в беседе с порталом tverigrad.ru.

Он добавил, что даже самая простая деятельность заставляет концентрироваться и снижает тревогу.

По мнению Шарапова, каждому необходимо найти увлекательное занятие, которое перенаправит эмоции в иное русло.

Ранее психолог, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации Ирина Минасян в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.