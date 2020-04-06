Психолог дал рекомендации в ситуации с распространением коронавируса

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Психолог Александр Шарапов рассказал, как справиться с чувством тревоги в период пандемии коронавируса.
Психолог дал рекомендации в ситуации с распространением коронавируса
  • Pixabay

По его словам, для снижения тревожности нужно хорошо разбираться в своих эмоциях.

«Например, попробуйте прямо сейчас проговорить, что вы чувствуете. Только избегайте общих слов: «Я волнуюсь!». Будьте конкретны: «Мне страшно, что я заболею!», «Я тревожусь за своих детей!». Продолжайте говорить всё, что приходит в голову, и минут через десять вы почувствуете, что становится легче», — отметил специалист в беседе с порталом tverigrad.ru.

Он добавил, что даже самая простая деятельность заставляет концентрироваться и снижает тревогу. 

По мнению Шарапова, каждому необходимо найти увлекательное занятие, которое перенаправит эмоции в иное русло.

Ранее психолог, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации Ирина Минасян в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.

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