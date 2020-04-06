Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я хочу выразить от всей нации наши самые добрые пожелания премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его собственном сражении с вирусом. Все американцы молятся за него», — приводит The Hill его слова.

Трамп выразил уверенность, что Джонсон сможет справиться с недугом.

Ранее стало известно, что британского премьера госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся у политика симптомов коронавирусной инфекции COVID-19.

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