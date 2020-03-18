«Стратегическое решение»: как Россия налаживает морское сообщение на Дальнем Востоке

В Керчи начато строительство парома «Петропавловск». В правительстве Дальневосточного региона отметили, что судно обеспечит регулярное морское сообщение между портами Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. РФ успешно наращивает парк грузопассажирских судов на Дальнем Востоке, отмечают аналитики. По их мнению, это позволит России поддержать экономическое развитие, а накопленный опыт поможет укрепить позиции на международном рынке.

На судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в Керчи заложили киль парома «Петропавловск», который обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока, состоялась. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

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«Порядка тридцати лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения. Благодаря решению нашего президента и усилиям заводчан нам удастся изменить ситуацию в интересах наших жителей», — заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Уточняется, что судно обеспечит регулярное морское сообщение между портами Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края.

Основным районом эксплуатации автомобильно-пассажирского парома «Петропавловск» станет Японское, Охотское и Берингово моря, а также прилегающие акватории Тихого океана.

Длина судна составит 119,72 м, габаритная ширина — 17,91 м, осадка — 4,5 м. Скорость экономического хода — 15 узлов, максимальная мощность — ГД 2 × 3480 кВт. На пароме будет размещено 48 человек экипажа и другого обслуживающего персонала. «Петропавловск» сможет перевозить до 150 пассажиров, десятки легковых и грузовых автомобилей, а также 20- и 40-футовые контейнеры.

Напомним, решение о необходимости построить морской паром принял президент России Владимир Путин, поддержав инициативу камчатских властей. Судно возводится в рамках государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Закладка киля парома «Петропавловск»

© kamgov.ru

Геополитический аспект

«Петропавловск» — не единственное судно, которое строится для обеспечения регулярного морского сообщения на Дальнем Востоке.

В декабре 2019 года состоялась закладка киля в основание ещё одного парома — «Анатолий Чернеев» для связи Камчатки с Командорскими и Курильскими островами. Это судно проекта NE020.2 строится на Окской судоверфи в Нижегородской области. Оно сможет перевозить до 34 пассажиров, 18 членов экипажа и 780 тонн грузов. На пароме будет около 20 кают, а также комната матери и ребёнка. Длина парома — 75 м, ширина — 13,5 м, расчётная скорость — 13,5 узлов. Кроме того, «Анатолий Чернеев» имеет ледовый класс Ice 2.

«Учитывая сложные условия эксплуатации судна, оно оборудовано краном, благодаря чему может выполнять грузовые операции у необорудованного берега», — сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Отмечается также, что окончание строительства грузопассажирского судна запланировано на 2021 год.

По словам губернатора Камчатского края, создание такого судна — часть усилий по обеспечению «стабильного, социально и экономически востребованного морского сообщения».

В октябре 2019 года на полуостров было доставлено и грузопассажирское судно «Камчатка-2» для работы на переправах Пенжинского района. Это уже второе судно проекта ПР20170Б «Камчатка», доставленное на полуостров с начала прошлого года. Такие суда способны перевозить 40 т груза и 25 пассажиров. Мощность двух двигателей — 300 л.с. каждый, максимальная скорость — до 10 узлов. На палубе предусмотрена также перевозка легковых и грузовых автомобилей.

Контракт на строительство этих судов был заключён с Ливадийским ремонтно-судостроительным заводом. С ним же была достигнута договорённость и о строительстве автопассажирского парома, который придёт на смену «Капитану Драбкину». Планируется, что судно будет работать в Усть-Камчатском районе и сможет единовременно переправлять 50 пассажиров и семь легковых автомобилей. Кроме того, по словам заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря, на Находкинском судоремонтном заводе строятся ещё две 20-тонные баржи «для нужд Камчатки». Он также отметил, что власти субъекта ставят перед собой цель обеспечить бесперебойное пассажирское сообщение между населенными пунктами Камчатки.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, сейчас Россия интенсивно занимается развитием морских коммуникаций Дальнего Востока.

«Ведь в основе развития экономики, особенно в таких отдалённых регионах России, лежит усиление и укрепление развития коммуникационной сети. Это означает и развитие региона в целом», — отметил эксперт в беседе с RT.

Как заявил капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, более активное развитие паромостроения и наращивание парка грузопассажирских судов на Камчатке позволит России сделать «новый рывок в экономическом развитии».

«Это произойдёт за счёт наращивания возможностей транспортной сети региона. Кроме того, перевозка грузов морем — самый экономичный способ транспортировки грузов», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Кроме того, Сивков подчеркнул, что Россия своевременно наращивает парк грузопассажирских судов на Дальнем Востоке. По его словам, это «геополитически важный аспект», поскольку другие страны должны видеть, что территории региона активно осваиваются и развиваются.

Перспективное направление

По мнению экспертов, опыт налаживания регулярного сообщения на Камчатке и Дальнем Востоке в целом мог бы быть полезен как другим регионам России, так и целому ряду зарубежных стран.

Напомним, в апреле 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал инициативу представителей болгарской делегации об организации прямого паромного сообщения между регионом и Болгарией. Об этом он заявил в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), отметив, что решение данного вопроса будет возможно, только если «болгарское правительство пойдёт навстречу». Однако тогда от Софии сигнала так и не поступило.

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При этом в марте 2019 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о необходимости организации паромного сообщения Бургас — Новороссийск. Об этом он сообщил на пленарном заседании с участием российской правительственной делегации.

Кроме того, планируется возобновление прямого морского сообщения между Сочи и турецким Трабзоном. Об этом информировала ранее пресс-служба администрации черноморского курорта. Отмечалось, что пассажиров и легковой транспорт могут перевозить два раза в неделю.

Чуть больше года назад Россия и Греция вели переговоры по организации паромного сообщения по маршруту Салоники — Новороссийск. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, стороны также прорабатывают вопросы, связанные с проектом поставок современных судов на подводных крыльях «Комета 120М» для пассажирского флота Греции.

Как отметил Иван Коновалов, паромная связь «крайне полезна» в акваториях таких морей, как Чёрное и Средиземное.

«Паромы там крайне удобны. И такие страны, как Болгария, Турция, Греция, могли бы закупать суда российского производства, а также обмениваться с российскими коллегами опытом по налаживанию морских коммуникаций», — сказал аналитик.

Таможенный пост «Морской порт Кавказ»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

При этом, по словам Коновалова, на «рынке гражданского судостроения достаточно высокая конкуренция», однако РФ может укрепить свои позиции.

«Вывести свой опыт, осваиваемый сейчас на Камчатке, в международную плоскость и занять более крепкие позиции на рынке грузопассажирских судов — для России задача выполнимая. Для этого ей надо продолжить наращивать производство качественной продукции. Ситуация уже сейчас меняется в лучшую сторону», — подчеркнул аналитик.

Константин Сивков, в свою очередь, отметил, что у РФ есть хорошие перспективы в паромостроении.

«Российская сторона способна развивать гражданское судостроение, её успехи в этой отрасли будут только нарастать», — заключил эксперт.