Атомная подлодка «Кузбасс» провела учения у берегов Камчатки

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину «противника», передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В рамках учений «Кузбасс» выследил подлодку условного противника и с выгодной позиции провёл торпедную атаку.

«Роль условного противника в ходе учения была отведена атомному подводному крейсеру с крылатыми ракетами «Омск». АПЛ «Кузбасс» выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника», и с выгодной позиции атаковала её торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район», — сообщили в пресс-службе.

В ходе учений был целиком отработан алгоритм действий экипажа атомной подлодки при выходе в атаку, за исключением совершения непосредственно торпедного залпа, уточнили в ведомстве.

Подводный крейсер «Омск», в свою очередь, провёл манёвр уклонения от вражеских торпед.

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