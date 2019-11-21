Атомная подлодка «Кузбасс» провела учения у берегов Камчатки
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- РИА Новости
В рамках учений «Кузбасс» выследил подлодку условного противника и с выгодной позиции провёл торпедную атаку.
«Роль условного противника в ходе учения была отведена атомному подводному крейсеру с крылатыми ракетами «Омск». АПЛ «Кузбасс» выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника», и с выгодной позиции атаковала её торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район», — сообщили в пресс-службе.
В ходе учений был целиком отработан алгоритм действий экипажа атомной подлодки при выходе в атаку, за исключением совершения непосредственно торпедного залпа, уточнили в ведомстве.
Подводный крейсер «Омск», в свою очередь, провёл манёвр уклонения от вражеских торпед.
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